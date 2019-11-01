在內地以「八佰伴」、「華地百貨」及「大統華」品牌經營購物中心及連瑣超市的華地國際（1700），今晚宣布私有化及退市計劃。私有化價格為每股2.3元私有化，合共12.13億元。

每股2.3元的私有化價格，較該股在本周一停牌前的1.41元，溢價63%，較集團每股資產淨值折讓18.1%。集團指出，2.3元乃集團近4年之最高收市價。

集團於2010年在港上市，現時決定私有化，主要因全球經濟增長勢頭減弱，零售業的革新以及不斷演變和日趨多元的消費趨勢等因素對集團的業務模式構成挑戰。為了在零售行業時刻在變的環境中重新定位，集團可能需重新評估其戰略 並實施必要的變革。此過程可能需用上一些時間，在未來短至中期的時間內， 可能對本集團的財務表現帶來不確定性，並可能影響股息派付。

集團指，一旦實行私有化，在制定戰略決策時可專注於長遠得益而無需面對市場所抱有的短期盈利期望，而當集團不再需要遵守聯交所的上市合規規定時，決策過程將會精簡並可捕捉轉瞬即逝的商機。

集團又提到，自2010年上市以來，一直並無運用此上市平台進行任 何進一步股本資金籌集活動。股份流通量於長時間內一直處於相對較低水平，令股東難以在不對股價造成不利影響之情況下進行大量場內出售，亦使股東難以在發生任何對集團股價不利的事件時出售大量股份。集團認為此上市平台可為集團及股東帶來之得益有限。