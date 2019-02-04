【阿里季績】阿里第二季收入升40% 純利錄得725.4億元
文章日期：2019年11月1日 19:42
阿里巴巴公布截至今年9月底止的第二季業績，收入達1190.17億元（人民幣，下同)，按年升40%，較上一季度的升幅收窄。按非通用會計準則計，純利達725.4億元，較去年同期的純利234.53億，升209%。
期內集團營業收入達203.64億元，按年上升51%；淨收入為707.48億元，阿里巴巴於9月23日成為螞蟻金服33％的股權持有人，當中一次性所產生的收益為692億元，如撇除這筆一次性收益，非通用會計淨收入為327.5億元；在非通用會計準則計下，經調整EBITDA為371.01億元，按年升39%；經營利潤率為17%，經調整EBITDA利潤率為31%。攤薄後每股盈利為13.1元，去年同期每股盈利為9.6元。
以業務分部計，集團的核心電商收入按年升40%至1012.2億元，核心電商業務的經調整EBITDA利潤率按年跌3個百分點至38%。雲計算業務收入按年升幅收窄至64%至92.91億元。另外，數碼媒體及娛樂業務收入按年升23%至72.96億元；創新科技及其他收入則按年增加13.5%至12.10億元。
中國零售平台移動月度活躍用戶在9月底達7.85億，較上一季增加3000萬；而天貓實物商品貢獻的商品交易額（GMV）按年增長達26%。
記者：葉子晴
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