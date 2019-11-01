零售銷售數據連跌八個月，但按月跌幅收窄至18.3%。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，預期10月份的跌幅將再次擴大，但跌幅與8月份的兩成多相若。她表示，由於社會事件持續，最擔心影響整體經濟及零售業失業情況，並已向會員進行調查，情況一直惡化，目前已見中小微企會員出現現金流影響，已有會員表明加入「無薪假」行列，甚至「拖延交租」情況增加。

謝邱安儀指出，協會在早幾個月已開展遊說活動，包括向各大地產商要求為期半年的減租一半行動，以及與財政司司長會面，並獲得像港鐵（0066）等就部分受示威活動或關站的日子可以減租或免租，但情況仍然非常嚴重，部分會員實際生意跌幅根本不止一半，而像政府旗下商場的減租，實際覆蓋面不大，作用亦不大。

她指，只寬減部分日子，算是「好過無」，但對零售行業實際幫助不大，形容是「叫做少少糖，派一粒糖，但有一些完全未有示意」。更有會員反映曾向大業主或地產商要求減租，對方著再商量，但根本無回應。

此外，亦有地產商或業主以「（社會事件）不是我哋製造出來」而不欲減租。謝邱安儀呼籲業主或地產相網開一面，因今次事件已非單純責任問題，是關乎企業社會責任等。