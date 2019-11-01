基於人工智能的應用越漸普及，金管局今就銀行採用人工智能（AI）向銀行發出指引，當中提到董事局及高級管理層，須為應用人工智能所引致的結果負責，並要求銀行須持續監察及維護人工智能的相關模型，遵守保護數據規定，以及制定風險緩減措施與應變計劃。

指引提出12項高層次原則。管治方面，指引強調銀行董事局及高級管理層，應明白自身仍須就所有人工智能應用程式作出的決定負責，因此應確保銀行具有妥善的管治框架，以及風險管理措施，從而監察人工智能的應用情況；銀行亦應清楚訂明有關開發及監察應用人工智能運作時三道防線的角色與責任。

應用程式設計與開發方面，指引要求相關人員具備足夠的專業知識，以確保人工智能應用程式有恰當程度的可解釋性；同時須採用高質量數據，嚴格核實相關模型，以確保人工智能應用程式的可審計性，並對第三方供應商實施有效的管理監察，維持應用人工智能須秉持道德操守、公正及透明度。

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