新加坡航空香港區總經理謝昭暉出席活動時表示，因應本地近期發生的事件，8月至9月往來香港至新加坡的總客運量跌10%至20%。他解釋，其實離港客運量在過去數月的表現不俗，有單位數升幅；不過訪港客量則現跌幅，惟未有透露跌幅幅度，同時他透露，為節省成本，新航自上月起已下調來往香港航線運力5%。

當被問及新航目前至年底訂座率表現時，謝昭暉指在離港訂座方面在本月及12月表現不錯，甚至比去年同期略有升幅，但仍然強調現階段仍然太早作結論，不過對香港市場的前景依然是審慎樂觀。

今年9月底香港航空代表協會（BAR）曾去信政府，要求豁免機場相關開支。謝昭暉指，新航作為BAR其中一個成員亦有份參與聯署，對於當局目前仍未有回應訴求，他認為，港府應該是先想幫助一些比航空公司更困難的中小企，亦未表明會有進一步行動。謝昭暉又指，新航會以推出優惠及提升機艙體驗來吸引顧客，期望能緩和目前的困境。

新加坡航空將於今年內為特選經濟艙的乘客提供預先訂下飛機餐的服務，讓乘客在網上check-in時已經可以預訂飛機餐。新航客艙服務與設計部門副總裁黃碧瑜指，一般只有2至3成的頭等艙及商務艙的乘客會預先訂餐，而希望最尾可以改變乘客的行為，推動整個行業服務質素及乘客體驗。

記者：葉子晴

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