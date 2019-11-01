據經絡按揭轉介數據顯示，今年10月份現樓按揭宗數錄得12,110宗，較9月份增加2,424宗或25%，創近8年半以來的新高；同月樓花按揭宗數則錄得973宗，較9月份的1,569宗，大幅回落596宗或38%，是繼6月份後連續數月破千宗後首度回落。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明表示，10月份現樓宗數充分表現復甦跡象，相信是受樓市下調影響，議價幅度擴大，刺激買家入市及交投，預料早前政府放寬按揭成數的措施，及銀行減息的兩項利好因素，將有助加速樓市復甦，並反映於未來一至兩個月內，現樓按揭宗數有機會繼續增加。對於樓花表現回落，他認為，是由於早前市場推盤量較少所致，預料未來樓花表現仍然理想。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行繼續蟬聯榜首，以市佔率達32.4%，連續4個月排名第一，創有紀錄以來，首次現樓市佔率達到三成以上；恒生銀行繼續排名第二，市佔率達16.3%。滙豐銀行則以市佔率15.1%躋身季軍；第四名及第五名繼續由渣打銀行以市佔率達9.8%及由市佔率達6.8%的東亞銀行奪得。

總括來說，10月份四大銀行現樓市佔率達73.7%，連續46個月達到六成以上水平，連續7個月超過七成以上水平，而中小型銀行市佔率則佔26.3%。曹德明表示，滙豐銀行及恒生銀行率先收緊新造及轉按按息及優惠，客戶從而流向中國銀行，令該行的現樓市佔率急升，以首10個月計算，中國銀行全年現樓市佔率為24.1%已超越滙豐銀行，相信中國銀行仍會保持一定市佔率，並維持現樓一哥一段時間。

記者：溫藹紅

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