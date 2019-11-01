香港零售銷售連跌八個月，政府統計處公布，本港今年9月的零售總銷貨價值估計為299億元，按年跌18.3%。2019年8月零售業總銷貨價值的修訂估計按年跌22.9%。今年首九個月的零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌7.3%。

按零售商主要類別的銷貨價值，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值再成跌幅榜首，按年下跌40.8%﹔其次為服裝跌26.3%﹔百貨公司貨品跌25.6%，藥物及化妝品跌21.7%。而一向較堅韌的超級市場貨品的銷貨價值亦按年下跌2.6%，食品、酒類飲品及煙草跌13.8%，電器及其他未分類耐用消費品跌1.4%。

政府發言人表示，零售業銷售在9月再度顯著按年下跌，反映本地社會事件持續令訪港旅遊業及與消費相關的活動受到重創。零售業銷貨量在第三季合計按年下跌19.5%，與1998年第三季的紀錄跌幅接近。

發言人進一步表示，由於涉及暴力的示威活動繼續令遊客卻步及本地消費減少，而經濟前景欠佳亦削弱消費情緒，零售業銷售表現短期內料會仍然疲弱。政府會密切留意相關情況，以及其對勞工市場和整體經濟的影響