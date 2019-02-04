美股受美國經濟數據拖累，港股今早亦跟隨低開100點，但今早公布的財新製造業PMI報51.7，連升四個月，高於市場預期的51，港股於尾市升幅更擴大至195點或0.73%，升穿100天線(27003點)，恒指以接近全日高位收市，升194點或0.72%，報27100點，成交金額793億元；國指升89點或0.85%，報10622點。

華為Mate 30系列5G手機正式開售，華為官網微博指，開售至10時15分，每一份鐘銷售額1億元，華為供應商舜宇（2382）升2.05%，收報129.4元，是升幅最大的藍籌。

雖然石藥（1093）公布多隻藥通過一致性評價，不過石藥股價續調整，收報19.82元，跌1.64%，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

友邦（1299）升1.34%，收報79.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點。

傳恒地（0012）借地面積增至43萬呎，恒地升0.38%，收報39.4元；新地（0016）跌0.25%，收報118.6元；新世界發展（0017）跌0.18%，收報11.22元；長實集團（1113）升0.09%，收報54.75元；信置（0083）升0.85%，收報11.84元。

澳門博彩監察協調局公布，10月份幸運博彩毛收入為264.4億澳門元，按年減少3.2%，扭轉上月上升之勢；首10個月累計毛收入達2467澳門元，按年跌1.8%，跌幅較9月的1.7%擴大。賭股表現方面，銀娛（0027）早段曾向上，消息公布後升幅收窄，收市無升跌，收報54.15元。金沙中國（1928）則反幅向上，收市升0.9%，收報39.1元；澳博（0880）亦反覆上升，收報8.5元，升1.19%。

昨日上市的中手游（0302）今日抽升，並以全日高位3.48元收市，創上市新高，升幅20.4%。

內地正式推出5G，中國鐵塔（0788）升2.8%，報1.78元；中移動（0941）升0.70%，收報64.25元；聯通（0762）升0.12%，收報7.78元；中電信（728）升0.59%，報3.36元。

英國《金融時報》引述兩名知情人士的消息報道，復星（0656）接近收購Thomas Cook的品牌和資產，並可能最早在本周宣布。復星升1.94%，報10.48元。

早前傳媒報道港交所（0388）行政總裁李小加於倫敦金屬交易所年會上，直指「一國兩制」有缺陷。李小加今日解釋，自己愛國愛港，是「一國兩制」最熱衷的信奉者，無意挑戰這一制度。港交所升0.98%，收報247.4元。

恒指過去5個交易日累升1.62%或433點，表現最佳的是舜宇，累升11.07%，其後為萬洲（0288）及石藥，分別升10.98%及8.42%；表現最差的是中石油（0857）跌6.6%，其後為信置（0083）及匯控（0005），分別跌4.2%及3.33%。

國指過去5個交易日累升1.49%或156點，表現最好的是石藥，累升8.42%，其後為安踏（2020）及鐵塔（0788），分別升8.42%及7.88%；表現最差的是中石油，其後為中電信及中石化（0386），分別跌3.45%及2.8%。

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