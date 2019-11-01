財經事務及庫務局宣布，將由今日起接受市民以「轉數快」繳交税款、差餉及地租和水費。

政府指，税務局、差餉物業估價署及水務署於今日起發出的帳單會印備「轉數快」的二維碼，市民只需使用支援轉數快二維碼繳付政府帳單的銀行或儲值支付工具營運商的流動應用程式，掃描帳單上的轉數快二維碼，便能繳費。

目前已有16間銀行的流動應用程式支援這項服務，包括匯豐、渣打、中銀香港、恒生等主要零售銀行，另外5個手機錢包亦可支援此服務，包括WeChat Pay、Alipay HK、八達通、TNG及Tap & Go。另政府指，PayMe正改善其流動應用程式，會於稍後投入服務。

Alipay HK隨即推出優惠，AlipayHK用戶於電子錢包宣傳欄領取10元的「公用事業繳費電子禮券」，於首次繳付公用事業費用滿50元或以上時即可使用。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，這服務既可為市民提供多一個便利的方法繳付政府帳單，亦可更廣泛地推動金融科技的應用。他又說，政府會視乎市民的反應，考慮逐步將服務擴展至其他政府部門。

金管局高級助理總裁劉應彬亦表示，歡迎政府採用轉數快接受市民繳交稅款、差餉及地租和水費，相信這有助推動轉數快在零售支付的普及使用。未來，我們會繼續與其他政府部門及業界合作，研究以及推動在更多其他應用場景使用轉數快，促進本港電子支付及金融科技的發展。

跨行轉帳系統「轉數快」在去年9月推出，事實上推出初期，中電、港燈及煤氣已與銀行合作，讓市民可以用「轉數快」交電費及煤氣費，但直至今天終納入政府的繳費系統。

截至今年9月，轉數快錄得約350萬個登記。在9月期間，處理約400萬宗交易，涉及共580億元及10億元人民幣的交易額，交易量比系統推出首月上升逾一倍。

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