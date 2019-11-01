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【有片：埋身擊】港股暫向好 還看短期能否破牛熊線
文章日期：2019年11月1日 14:59
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埋身擊
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恒生指數進一步上升，更重上27000點水平上。在現水平正受制於由 今年4月所引申下降阻力下，只要升破阻力，恒指將再次挑戰250天移動平均線。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。
張曦嵐
筆者為證監會持牌人
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