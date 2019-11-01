恒生指數進一步上升，更重上27000點水平上。在現水平正受制於由 今年4月所引申下降阻力下，只要升破阻力，恒指將再次挑戰250天移動平均線。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。

張曦嵐

筆者為證監會持牌人