【外匯管制】余偉文：未見有需要改變聯繫匯率
文章日期：2019年11月1日 14:23
金管局總裁余偉文出席香港銀行公會卓越人士講座時表示，面對全球經濟放緩，各央行政策更加難以預測，加上本地社會局勢影響，料香港未來將面臨更大挑戰。
他指出，目前本港仍有充分資金，現時仍未見本港有需要或必要改變聯繫匯率機制，並且不會就自由流通資金實施資本管制，有信心維持本港貨幣市場及金融體系的穩定。
他表示，未來金管局將有數項重點工作，包括加强香港作為內地中介人的角色，把握大灣區發展機遇；另外亦會大力發展綠色金融及金融科技。
他補充，面對科技應用的加速，業界為金融科技作充分準備，尤其是人工智能上的運用，未來會加强當局內部的數碼化，從而提升管理效果，及維持香港進入金融數碼時代的競爭力。
另外，金管局將於今日下午對外發布人工智能（AI）風險管理原則指引，就銀行使用人工智能作出指引要求。
記者：溫藹紅
其他報道：
【澳門數據】10月幸運博彩毛收入 轉跌3.2% 賭股升幅收窄
【港股午市】PMI勝預期 恒指倒升113點 舜宇升2.29%
【涉嫌歧視】Facebook涉拒向長者及女性提供金融服務廣告
【財團捐地】傳恒地借43萬方呎農地予政府7年 建2000伙過渡性房屋