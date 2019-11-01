金管局總裁余偉文出席香港銀行公會卓越人士講座時表示，面對全球經濟放緩，各央行政策更加難以預測，加上本地社會局勢影響，料香港未來將面臨更大挑戰。

他指出，目前本港仍有充分資金，現時仍未見本港有需要或必要改變聯繫匯率機制，並且不會就自由流通資金實施資本管制，有信心維持本港貨幣市場及金融體系的穩定。

他表示，未來金管局將有數項重點工作，包括加强香港作為內地中介人的角色，把握大灣區發展機遇；另外亦會大力發展綠色金融及金融科技。

他補充，面對科技應用的加速，業界為金融科技作充分準備，尤其是人工智能上的運用，未來會加强當局內部的數碼化，從而提升管理效果，及維持香港進入金融數碼時代的競爭力。

另外，金管局將於今日下午對外發布人工智能（AI）風險管理原則指引，就銀行使用人工智能作出指引要求。

記者：溫藹紅

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