港股今早跟隨美股低開100點，其後財新公布10月內地製造業PMI報51.7，連升四個月，高於市場預期的51，恒指倒升最多157點，半日升113點或0.42%，報27020點，成交金額434億元；國指升53點或0.51%，報10586點。

華為Mate 30系列5G手機正式開售，華為官網微博指，開售至10時15分，每一分鐘銷售額1億元，華為供應商舜宇（2382）升2.29%，收報129.7元，是升幅最大的藍籌。

神華（1088）跌1.76%，收報15.66元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.7%，收報79元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；石藥（1093）跌1.44%，收報19.86元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

傳恒地（0012）借地面積增至43萬呎，恒地半日無升跌，收報39.25元。其他地產股方面，新地（0016）跌0.76%，收報118元；新世界發展（0017）跌0.36%，收報11.2元；長實集團（1113）跌0.37%，收報54.5元；信置（0083）升0.68%，收報11.82元。

昨日上市的中手游（0302）今日抽升，曾升至3.39元，創新高，升幅17.3%，半日升12.8%，報3.26元。

內地正式推出5G，中國鐵塔（0788）升1.7%，報1.76元；中移動（0941）升0.63%，收報64.2元；聯通（0762）升0.64%，收報7.82元；中電信（728）升0.29%，報3.35元。

英國《金融時報》引述兩名知情人士的消息報道，復星（0656）接近收購Thomas Cook的品牌和資產，並可能最早在本周宣布。復星半日升2.3%，報10.52元。

早前傳媒報道港交所（0388）行政總裁李小加於倫敦金屬交易所年會上，直指「一國兩制」有缺陷。李小加今日解釋，自己愛國愛港，是「一國兩制」最熱衷的信奉者，無意挑戰這一制度。港交所升0.82%，收報247元。

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