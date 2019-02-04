港股今早隨外圍低開100點或0.38%，報26806點，成交金額64億元；國指今早低開38點或0.37%，報10494點。

友邦（1299）升1.21%，報79.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；碧桂園（2007）跌2.75%，報10.62元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.01%，報58.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。

據易居旗下的克而瑞地產研究公布，內房10月單月銷售榜單，前三名分別為中國恒大（3333）、碧桂園（2007）、融創中國（1918），分別合約銷售額930億元、850億元及642.1億元，恒大及融創的按年增長分別達75.3%及20.3%。恒大開市報18.96元，跌0.94%；開市報35.7元，無升跌。

本地旅行社專業旅運（1235）發盈警指，截至今年9月底止，公司中期純利將較去年同期大幅下降。開市報0.26元，無升跌。

證監查中國醫網（0383，涉事時名為中國網絡資本）涉重大收益未及時披露。開市報0.164元，無升跌。

藥明生物（2269）趁高配股，據銷售文件顯示，該公司及大股東WuXi Biologics以每股介乎84.8元至87.8元配售新舊股各3500萬股，合共7000萬股，今次配售價較今日藥明生物的收市價92.5元折讓達5.08%至8.32%，籌資約7.7億美元（約60.06億元）。開市報86.7元，跌6.27%。

澳門統計暨普查局最新資料顯示，9月份來澳的參團旅客數目持續下降，按年顯著下跌35.7%至44.8萬人次。金沙中國（1928）升1.03%，報39.15元；銀娛（0027）跌0.46%，報53.9元。

據金管局最新公布的數字，9月份新申請貸款個案較8月份按月減少13.3%，至9,655宗。9月新批出的按揭貸款額較8月減少25.2%，至339億港元。恒生（0011）跌1.1%，報162元；匯控（0005）跌1.01%，報58.9元；中銀香港（2388）跌1.11%，報26.7元。

政府統計處發布今年第三季的本地生產總值預先估計數字，季內本地生產總值較上年同期實質下跌2.9%，為10年來最大單季跌幅，亦差過市場預期的0.3%跌幅。

金融時報報道，復星（0656）最早可能本周宣布與Thomas Cook的交易。開市報10.3元，升0.195%。

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