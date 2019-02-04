美國經濟數據差，拖累美股三大指數下跌，跌幅屆0.14%至0.52%，港股ADR亦下跌206點或0.77%，報26700點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.06%，折合報317.41元；匯控（0005）跌0.45%，折合報59.23元；建行（0939）跌1.13%，折合報6.24元。

今日焦點股份可留意：

據易居旗下的克而瑞地產研究公布，內房10月單月銷售榜單，前三名分別為中國恒大（3333）、碧桂園（2007）、融創中國（1918），分別合約銷售額930億元、850億元及642.1億元，恒大及融創的按年增長分別達75.3%及20.3%。

本地旅行社專業旅運（1235）發盈警指，截至今年9月底止，公司中期純利將較去年同期大幅下降。

證監查中國醫網（0383，涉事時名為中國網絡資本）涉重大收益未及時披露。

藥明生物（2269）趁高配股，據銷售文件顯示，該公司及大股東WuXi Biologics以每股介乎84.8元至87.8元配售新舊股各3500萬股，合共7000萬股，今次配售價較今日藥明生物的收市價92.5元折讓達5.08%至8.32%，籌資約7.7億美元（約60.06億元）。

澳門統計暨普查局最新資料顯示，9月份來澳的參團旅客數目持續下降，按年顯著下跌35.7%至44.8萬人次。

據金管局最新公布的數字，9月份新申請貸款個案較8月份按月減少13.3%，至9,655宗。9月新批出的按揭貸款額較8月減少25.2%，至339億港元。

政府統計處發布今年第三季的本地生產總值預先估計數字，季內本地生產總值較上年同期實質下跌2.9%，為10年來最大單季跌幅，亦差過市場預期的0.3%跌幅。

金融時報報道，復星（0656）最早可能本周宣布與Thomas Cook的交易。

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