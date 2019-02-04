中美兩國首階段貿易協議繼續推進，不過有報道指，中國官員對能否與美國達成全面的長期貿易協議產生懷疑。而較早前中國外交部重申經貿磋商將按計劃進行，而美國總統特朗普表示兩國正在尋找簽署貿易協議的新地點。另外，美國公布的9月份消費者支出低於預期；上周申請失業救濟人數增長超預期，消費者舒適度指數創逾八年來最大降幅。消息拖累道指表現，道指高開1點後轉跌，最多曾挫268點或0.99%。

道瓊斯工業平均指數收跌140點，跌幅0.52%，報27046點。標普500指數收跌9點，跌幅0.31%，報3037點。納斯達克綜合指數收跌11點，或0.14%，報8292點。

波音跌1.78%，報339.91美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低41點，而蘋果升2.2%，報248.76元，貢獻道指37點。

科技股方面，蘋果收市報248.76元，升2.26%，谷歌母公司Alphabet收市報1258.8元，跌0.15%，亞馬遜收市報1776.66元，跌0.18%，Facebook收市報191.65元，升1.8%。歐洲STOXX 600指數收跌0.49%，報396點。德國DAX指數收跌0.34%，報12866點；法國CAC 40指數跌0.63%，報5729點；英國富時100指數收跌1.13%，報7248點。