康健國際醫療（3886）公佈，非執行董事及副主席蔡志明因為需要投放更多時間於其他業務承擔，因此提出呈辭，並於今年12月1日起生效。蔡志明確認，與董事會概無意見分歧。

同時，該集團接獲持股18.55%的股東，即由該集團創辦人曹貴子及蔡志明各持股50.1%及49.9%的Broad Idea International Ltd，於10月25日來函通知，要求董事會須主動召開股東特別大會，以使全體董事，包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事，由股東重選。Broad Idea表明，會在股東特別大會上放棄投票。

康健董事會今日議決，每名被要求辭任的董事及每名辭任董事須符合資格及願意於將予召開之股東特別大會上接受重選；每名並無辭任之董事須於股東特別大會上被建議罷免；並授權獨立非執行董事何國華及非執行董事陳錦浩為召開股東特別大會而簽立所有必要文件及進行一切必要事宜。該集團意識到並承認時刻需要有行之有效的董事會，且須遵守聯合交易所證券上市規則項下有關獨立非執行董事最少人數之相關規定。因此認為，董事之辭任應於股東特別大會結束後，方告生效。