暴力抗爭持續，政府繼續打經濟牌，不斷指前景如何嚴峻、示威如何令情況雪上加霜；不過經濟牌不是擁有公權力的人所私有，作為一個普遍市民、普通消費者，也有選擇自己光顧哪些商戶的自由。這種在經濟層面作抗爭的新形式日漸普及，絕對是反送中初期所始料不及的。

不知和理非們是否都有同感？前線的武力抗爭，自己絕對做不了，也實在不敢做；網上與藍絲五毛們在社交網站激辯，各有各說，總覺得像無意義的對牛彈琴。和平遊行遊了行多次，商場唱《榮光》又被指是非法集會，也實在不知道可做些甚麼，才能為這運動出一分力。「兄弟爬山，各自努力」，利用消費取態來支持與自己立場相同的商戶、並杯葛與立場相反的商戶，算是為和理非的普通市民，找到表達意見而漸見成效的一扇窗。

當然，站在和理非的立場上，裝修藍店是「不完美」的做法，但在不割席的前提下，只能理解地含淚說聲「可接受」，當然如何在和勇之間取得平衡，是思索「要改善」的地方。說實在，一百人也可以有一百種聲音，身邊也有少量朋友是真心撐警撐政府，最多是道不同不相為謀，難道要向他們暴力相向？相同道理，「裝修」藍店絕不是和理非所認同的方針，但既然朋友也可以選擇「啱嘴型」的才去結交，找自己「看得順眼」的商戶來光顧，心理上使錢也使得寬心些。

杯葛藍店，既非犯法，也是能力範圍所能做到，是和理非絕對願意參與的，最怕只是有時貪方便不夠堅持。追溯起上來，杯葛持相反立場商戶的做法，正正是偉大的前行政長官梁振英所發明，而且更是在他手上發揚光大。作為《毒果》最忠實的讀者，梁前特每天都會在面書大字報式刊登在《毒果》全版廣告的商戶，更會加上「恥與為伍」四個大字作認證。以其人之道還施彼身，市民對藍店「恥與為伍」，又有何不可？有人說，杯葛藍店最終所懲罰的，可能是受聘於大財團的偏黃小職員，我覺得這完全是廢話。梁前特「恥與為伍」在《毒果》落廣告的商戶時，難道也有關心過商戶旗下可能也有偏藍小職員？如果經濟制裁沒有其影響力，哪麼杯葛來幹甚麼？

買爆黃店，是杯葛藍店的孖生兄弟。既然消費是少不免，有些東西一定要買、一些飯一定要食，光顧後既能取我所需，又能促進同路人的生意，何樂而不為？龍門冰室上周有一個極具標誌性的示範，當門店被人惡意破壞後，翌日在分店外隨即有大批顧客大排長龍，紛紛希望參與「懲罰」活動，更有不少人光顧後，隨手放低一兩張大紙「不用找」，算是幫補維修費。杯葛藍店最怕不夠堅持一時貪方便，買爆黃店也同樣要堅持，畢竟烈日當空下排個多小時才輪到自己，不夠堅持或者趕時間，就隨時功虧一簣。

眾所周知，藍營最喜歡從黃營身上「抄考」文宣。我比較好奇的是，既然黃店可以被買爆，為何藍店不去有樣學樣？為何藍店總是一片愁雲慘霧，沒有被撐警撐政府的支持者所買爆？甚至，有藍店淪落到要扮黃「搲生意」？事實上，藍營支持者中，不少是如「收成波」般，上了年紀、經濟能力較強的中產，在社會上更有stake，理應更有「買爆」的潛力。另一類支持者，則是學歷較低、住公屋、享受著政府福利的基層或新移民，理應更有餘錢消費。既然如此，為何藍店始終買不爆？

歸根究底，也許和藍營支持者的消費模式有關。你去問問「收成波」，或感謝他說出心中感受的中產朋友，平時出入的食肆是甚麼？主要是酒店或高級食肆吧！你要他們改變既有的生活習慣、品味，去光顧需耍他們幫助的藍店？當然不願意。別忘記「收成波」及其朋友，取態是不容別人去影響他們的收成期，不去Grand Hyatt、Four Seasons，而轉去翠園、潮江春用膳，豈不是降格了、層次低了？如果留家用膳，負責買及煮的肯定是傭人，也不太理會光顧的是黃是藍。我不會形容這類人是自私的人，但他們凡事會先想自己，或先計算可獲得甚麼利益，甚至連做善事，也可能並非出自惻隱之心，而純粹只想沽名釣譽、獲取正面名聲。試問這些具經濟能力的藍營人士，怎會如黃營同路人般，擔心黃店生意會受社會事件影響，而去大力「懲罰」他們一番？

至於基層的警察、政府支持者，想法就更簡單。對他們來說，價格是唯一考慮，根本不會有甚麼忠誠不忠誠；情況就有如他們因蛇齋餅糭等小恩小惠就去支持建制一樣。他們不會去標籤黃店或藍店，也未必有足夠智慧去分辨誰是黃店、誰是藍店，總之定價最低就會去「幫襯」。這類人是快樂的，因為思想最簡單，也不需要在消費時律己以嚴。要他們去支持藍店？只要夠便宜，當然沒問題；但要他們付出比同類產品高的價格，又或者如黃店支持者般，隨手放底「大紙」免找？當然不捨得。

相對黃店能夠被買爆，黃營支持者當然也會格價，如果黃店太難吃，「懲罰」力度及密度也會相對輕手些；不過光顧得黃店，排隊輪候是意料中事，就算價格有Premium，也不介意支持一下，甚至給予巨額貼士予願意捐出部分營業額作抗爭用途的黃店。和理非、非前線的黃營手足，通常是學歷較高的一群，他們資產及不上「收成波」及其朋友，但卻更願意、更需要消費，黃店自然受惠。當然最重要的一點，是從民調或林鄭社區對話公關騷的發言取態中，黃藍比例的粗略估計約為7比3，佔7成的人就算每日給予5元，金額也比3成人願意給予10元的大，這亦是為何出現黃店生意做不完、藍店天天拍烏蠅的弔詭情況的原因。

作為金融人，深信自由市場理論，絕對支持利用經濟手段作抗爭；也絕對支持當權者利用維穩費撐藍店，說不定藍店被定性為「愛國商人」後，能夠捨棄已飽和的本港市場，北上大灣區創出一片天？

羅仕揚

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