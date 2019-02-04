據易居旗下的克而瑞地產研究公布，內房10月單月銷售榜單，前三名分別為中國恒大（3333）、碧桂園（2007）、融創中國（1918），分別合約銷售額930億元、850億元及642.1億元，

恒大及融創的按年增長分別達75.3%及20.3%。

據上月中國恒大及融創中國公布的銷售額分別831.1億元及629.1億元計，10月份三大內房的按月增長分別達到11.9%及2.1%。

首10個月方面，碧桂園全口徑銷售額已達6655.4億元，恒大達5461.8億元，萬科（2202）為4199億元，融創為4337億元。恒大已完成全年目標6000億元的91%，融創則完成5500億元目標的78.9%。

瑞安房地產（0272）則公布，旗下非全資附屬上海蟠龍以總對價38.81億元（人民幣，約43.13億元）成功競得虹橋核心商業區項目土地使用權。

該項目位於虹橋核心商業區的核心區域，毗鄰蟠龍地鐵站，集團預期發展該地塊將於未來數年帶來良好的收益來源，並將內部資源撥付。

上海蟠龍由瑞房間接擁有8成權益，並由兩名獨立第三方各自擁有10%。

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