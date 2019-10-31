證監會今日公布，正對中國醫療網絡（0383，涉事時名為中國網絡資本）展開研訊，公司涉嫌一宗2014年未及時披露因買賣阿里影業（1060，涉事時名為文化中國傳播）股份而獲益的消息。證監表示，亦會對在關鍵時間擔任公司董事人士展開研訊，因其導致公司涉嫌違規。涉事人包括莊舜而、王炳忠、江木賢、劉紹基、馬華潤及張健。

中國醫療網絡今年中期報告顯示，莊舜而、江木賢為現任公司執董，王炳忠現任公司非執董，張健任公司獨立非執董。

證監調查發現，中國網絡資本2014年3月的內部財務報告顯示，公司曾於該月錄得約3.6億元的巨額溢利，令其截至當年3月31日止的9個月期間，累計錄得約8.94億元的溢利，較此前一年同期的3300萬元虧損有較大變化。但公司直至當年9月10日公布盈利預告時，即約半年後，才就此消息作出披露。披露消息後，公司股價曾升12.4%。

調查同時發現，此次重大收益來自公司對文化中國股份的投資，發生日期介乎3月12日至3月18日期間。翻查資料，文化中國當時短暫停牌，在宣布計劃向Alibaba Investment Limited配發約120億新股後恢復買賣，股價曾飈升1.86倍。

證監指出，中國網絡資本因買賣文化中國股份而獲利的消息，以及公司2014年3月的盈利數據，是關乎公司的具體消息或資料，一般投資者難以知情，而若為投資者而知，可能會對公司股價造成重大影響。

中國醫療網絡今日升3.8%，報0.164元。

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