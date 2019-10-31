澳門統計暨普查局最新資料顯示，9月份來澳的參團旅客數目持續下降，按年顯著下跌35.7%至44.8萬人次。除來自馬來西亞的團客錄得升幅外，其他國家/地區的均按年下跌；中國內地、韓國、香港及台灣地區的團客分別減少39.8%、37.6%、29.9%及3%，只有32.3萬、3.2萬、6600及5.8萬人次。首三季參團旅客共679.7萬人次，升幅收窄至4.5%。

9月份酒店及公寓住客有111.8萬人次，按年增加2%。來自韓國、香港及台灣地區的住客分別上升5.5%、30.9%及7.7%，達到4.2萬、15.3萬及4.4萬人次，中國內地住客則微減0.7%至75.4萬人次。平均入住率為84.6%，按年下跌2.1個百分點，當中四星級酒店入住率減少3個百分點至83.2%，五星級酒店亦下跌1.5個百分點至87%。住客平均留宿1.5晚，與去年同月持平。

首三季酒店及公寓住客共1054.5萬人次，按年上升1.7%；平均入住率微升0.4個百分點至90.8%，平均留宿時間則維持在1.5晚。入住酒店及公寓的旅客佔留宿旅客70.7%，減少1.3個百分點。

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