美國減息，港股隨美股高開40點，其後匯豐宣布下調最優惠利率(P)，大市最多升341點，升至27009點，收市升239點或0.9%，報26906點，守住10天線(26751點)，成交金額850億元，較上日增加13%；國指升54點或0.52%，報10533點。

全球智能手機第三季恢復增長，是兩年來首次，刺激手機設備股向上，舜宇（2382）升7.37%，收報126.8元，是升幅最大的藍籌；中石油（0857）第三季純利跌58%，拖累股價跌3.99%，收報3.85元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。友邦（1299）升2.28%，收報78.45元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點。

美國宣布減息後，匯豐銀行亦於今早宣布，由本周五（11月1日）起，調低最優惠利率（P）12.5點子，是11年來首次。匯控（0005）升0.51%，收報59.5元；恒生（0011）升0.61%，收報163.8元；中銀香港（2388）無升跌，收報27元。渣打銀行(香港)亦跟隨減P，渣打（2888）收報71.9元，升0.9%。

銀行減P，按揭轉介機構指，供樓利息每100萬可節省約64元利息，連同最近推出新按保修訂，在連串利好消息下，相信對本港樓市具支持作用。地產股向上，恒地（0012）升1.55%，收報39.25元；新地（0016）升1.97%，收報118.9元；新世界發展（0017）升1.44%，收報11.24元；長實集團（1113）升0.09%，收報54.7元；信置（0083）升0.86%，收報11.74元。

中國商務部發言人發聲明指，中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利。雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。雙方牽頭人將於本周五再次通話。不過貿易相關股表現各異，萬洲（0288）跌1.77%，收報8.32元；申洲國際（2313）升1.31%，收報108.6元；創科實業（0669）升5.67%，收報61.5元。

蘋果表示，市場對9月上市的iPhone 11和iPhone 11Pro機型有強勁的需求。蘋果預計，第一財季的銷售額介乎855億至895億美元，高於分析師預計的865億美元。蘋果供應商瑞聲（2018）升3.45%，收報51元。

10月份恒指累升814點或3.12%，是6月以後表現最佳的月份。當中，表現最佳的石藥（1093）累升28%，其後為瑞聲升22.8%，及萬洲升18.5%。而表現最差的是聯通跌6.6%，中石油跌4.4%，中石化（0386）跌3.4%。

國指方面，累升332點或3.26%，亦是6月以後最佳表現，升幅最大的成份股同樣是石藥，其後為安踏（2020）升18.4%，及國藥（1099）升14.6%。表現最差的是中電信（0728）跌6.4%，其後為中建材（3323）跌5.9%，及比亞迪（1211）跌5.7%。