建銀亞洲宣布，由於特別事故，該行位於旺角彌敦道788號的分行將於今午2時半至5時暫停服務｡ 客戶可透過其他分行、業務中心、「網上銀行」或「電話銀行」服務繼續使用所需理財服務。

工銀亞洲宣布，因應最新情況及保障員工和客戶安全，該行位於彌敦道777號的太子分行今日提早暫停服務。

信銀國際公布，彌敦道751B號太子分行及櫃員機將於今午1時起暫停服務，其他分行則照常營業。該行同時宣布，多區分行的櫃員機服務亦會暫停(見下表)，包括位於上環德輔道中232號、尖沙咀堪富利士道12號、彌敦道554號、觀塘開源道54號等分行。

表：信銀國際暫停以下分行自動櫃員機服務

日期 / 時間 分行地址 即時生效 德輔道中 232 號 堪富利士道 12 號宏貿發展大廈 3-5 號地下 彌敦道 554 號 A 舖 上海街 520A-522 號 觀塘開源道 54 號豐利中心地下 3 號 大埔大榮里 28 至 32 號豐年樓地下 B 舖 青山公路元朗段 171A-171B 號澤榮閣地下 屯門鄉事會路 18-20 號明偉大樓 4-5 號 除櫃位服務時間外， 其餘時間暫停服務 灣仔軒尼詩道 164-166 號 銅鑼灣軒尼詩道 451-453 號 紅磡蕪湖街 61-63 號 荃灣眾安街 13-19 號瑞生樓地下及一樓 C 舖 10 月 31 日下午 5 時 至 11 月 1 日上午 9 時 德輔道中 61-65 號華人銀行大廈 10 月 31 日下午 1 時起 太子彌敦道 751B 號地下及 1 樓

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