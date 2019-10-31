戶戶送Deliveroo首次發表餐廳滿意調查，約55%受訪餐廳表示第三季整體營業額有所下降， 而餐廳對業績的平均滿意度為5.6/10，戶戶送香港區總經理羅家聰表示，餐廳堂食人流減少、客人平均消費額下降，拖累餐廳收入。羅家聰提到，雖然近期香港環境不太穩定，但公司會繼續投資，今季及下季將分別開設共享廚房戶戶小廚。

戶戶送在9月底訪問超過4000間餐廳，主要圍繞業務績效滿意度、季度營業額以及對來季的信心等。調查發現，約32%的餐廳表示今年第三季外賣收入有所增加，堂食收入上升的餐廳只有18%，意味拓展外賣業務可促進餐廳的持續發展。羅家聰表示，半數受訪者餐廳對今年第四季的餐飲業表現有信心。

除了調查報告外，羅家聰透露，以往平台上每季約有1%餐廳因租約期滿等原因結業，今年第三季則輕微上升至2.5%，反映香港餐飲業面對難關有所增加。

羅表示，去年2月起，每月20號至該月底前，平台部分餐廳會有8折優惠，過去兩個月將優惠期拓展至整個月份。他表示，希望平台上約15%至20%餐廳全天候提供8折優惠，吸引新顧客及現有顧客重複消費。問及會否推出措施與餐廳共渡難關，羅表示，現時平台無收取上台費，餐廳只須支付設備費，近月更可以分期付款，另外現時平台會資助餐廳推出8折優惠，希望共同開拓商機。

羅家聰表示，未見公司業務受到影響，平台訂單增長幅度與去年相若。羅家聰透露，現時平台的餐廳數目約4000間，年底前有望超過6000間；外賣配送員約4000人，當中25%為步兵。問及近期餐飲業的就業情況轉差，是否吸引更多人成為外賣配送員「幫補一下」，羅家聰表示，第三季應徵車手查詢按季上升最多25%，涉約1000人。

羅家聰又稱，香港外賣市場急速發展，香港收入規模達6.15億美元，對明年表現表現樂觀，因為香港人用app 叫外賣比率只有1成，滲透率仍有待上升空間。

撰文： 李哲毅