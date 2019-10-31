政府將於今日公布第三季經濟增長，匯豐亞太區顧問梁兆基表示，影響香港經濟最主要的因素是中美貿易戰，近月示威影響零售、旅遊等經濟活動，料第三季按季和按年增長均會下跌。他估計示威活動影響經濟增長約1個百分點，料全年會錄得輕微負增長，約為0.5個百分點。

展望明年，梁兆基指近期中美貿易談判有進展，或帶動明年初貿易輕微上升，因此估計明年經濟會有輕微正增長。對於失業情况，梁兆基指目前失業率穩定，就業結構良好，不預期失業率大幅上升，但對個別行業如零售影響較大。明年若貿易回升帶動整體業增長，失業率可保持穩定。

對於企業貸款情况，梁兆基指示威開始後，貸款增長因為企業需求放緩，但仍有增長，該行沒有收緊放貸政策。利率水平沒有再下調空間，梁兆基指會再與中小企和監管機構協商，盡量與中小企共渡時艱。該行的資本有能力承受衝擊，現時感覺不到整體壞賬有上升壓力。

問及零存息會否加速資金流走，梁兆基指不相信會有大量資金流走，金管局指最新存款數字有上升，資金流動最重要的是對香港的信心。近期該行海外戶口查詢和開戶有所增加，但他指出沒有大量資金轉移。

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