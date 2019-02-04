半導體裝嵌供應商ASM太平洋（0522）公布，今年第3季純利錄得2.22億元，按年減少63%，但較上個季度增加217%；期內收入41.63億元（即5.31億美元），按年減少19.5%較上季增15%；第3季每股基本盈利0.55元。公司今早開市曾挫一成，中午收市報108.3元，跌1.55%。

公司第3季新增訂單總額為42.39 億元，較去年同期減少16.9%，而截至9月底止，未完成訂單總額為60.26億元。集團行政總裁李偉光指出，由於中美貿易摩擦，以及英國脫歐問題暫時有緩和跡象，客戶相對重拾信心，因此預期各項因素在明年第1季會開始對公司有正面影響。

集團今年首9個月收入114.4億元（即14.6億美元），按年減少22.7%；純利錄得較去年同期倒退80%至4.01億元。李偉光表示，比較看好未來智能手機市場，尤其是5G網絡逐步落成及手機鏡頭的發展，會為公司帶來不錯的機會。他續指，發展5G所需要的零件較多，而當5G的頻率愈高，對射頻相關零件需求愈大。

記者：葉子晴

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