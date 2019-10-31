聯儲局今晨減息0.25厘，年內減息累計0.75厘，重回去年6月水平。匯豐宣布下調最優惠利率0.125厘至5厘，活期存息由0.125厘減至0.001厘，自去年9月後重回零息年代。

匯豐亞太區顧問梁兆基表示，減息是基於聯儲局最新減息0.25厘決定，預計港元拆息會持續處於較低水平，考慮同業競爭後作的決定。他指雖然減息幅度有限，不過有助降低企業成本，舒緩面對放緩的經濟環境。問及減息是否「政治任務」，梁兆基強調是商業決定，基於對利率看法和成本結構，不過他亦提到對客戶面對經濟環境，作為其中一間最大商業銀行，對目前情况「有一定社會責任」。

梁兆基指示，香港存息已到零息，即使日後聯儲局減息，和港元拆息下跌，該行利率已「再無減息空間，香港亦沒有需要實行負利率。他又預期，聯儲局明年上半年會再減息一次。至於港元拆息走勢，梁兆基指香港為大型集資中心，拆息受多個因素影響，但長遠會與美元拆息水平一致。

減息不利銀行淨息差，梁兆基表示會對銀行經濟環境帶來挑戰，但過去10年港元持續零利率，已有經濟應對，會改善成本和服務，以維持利潤。

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