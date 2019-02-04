美國減息，港股今早高開40點，金管局總裁余偉文指9月港元存款升0.6%，不見資金流出港元及銀行體系，即使內地10月份製造業PMI回落兼遜預期，但大市升幅不斷擴大，加上匯豐銀行宣布減最優惠利率(P)，刺激地產、銀行股向上，恒指最多曾升341點，高見27009點。

港股半日升281點或1.06%，報26949點，成交金額434億元；國指升60點或0.58%，報10539點。升穿10天線(26755點)兼逼近100天線(27011點)。

舜宇（2382）升8.04%，收報127.6元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌3.99%，收報3.85元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。友邦（1299）升2.09%，收報78.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點。

匯豐帶頭減P，市場預料業主每貸款100萬元計每月可供少64元。地產股向上，恒地（0012）升1.55%，收報39.25元；新地（0016）升1.97%，收報118.9元；新世界發展（0017）升1.26%，收報11.22元；長實集團（1113）升0.27%，收報54.8元；信置（0083）升1.37%，收報11.8元。

港銀亦上升，恒生（0011）升1.17%，收報164.7元；匯控（0005）升1.1%，收報59.85元；中銀香港（2388）升0.19%，收報27.05元。

據路透報道，阿里巴巴或擬捲土重來，最快下月本港上市，集資至多150億美元，港交所（0388）股價見近一個半月新高，高見248.6元，半日收報245.8元，升1.9%。

另一巨頭騰訊（0700），近日出席日內瓦國際電信聯盟會議，並獲得支持，通過新標準立項，騰訊將領軍中國主導制定「區塊鏈發票國際標準」。騰訊升1.52%，收報321元。

澳洲法院批準蒙牛（2319）收購貝拉米，蒙牛（2319）升3.55%，收報32.1元。

蘋果上季少賺3%仍勝預期，又表示，市場對9月上市的iPhone 11和iPhone 11Pro機型有強勁的需求。蘋果預計，第一財季的銷售額介乎855億至895億美元，早於分析師預計的865億美元。消息刺激蘋果供應商瑞聲（2018）升3.96%，收報51.25元。而另一手機設備股舜宇（2382）更大升8.04%，收報127.6元。

新上市的「凍資王」中手游（0302），今早開報2.81元，較招股價2.83元，低0.7%，最低曾跌2.8%，低見2.75元，高位則升12%，報3.17元。半日收報2.95元，升4.2%。

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