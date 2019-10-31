渣打：美國12月再減息機會大 港元拆息維持高水平
文章日期：2019年10月31日 12:21
美國聯儲局議息如預期宣布減息四分一厘，是今年第三度減息，聯邦基金利率降至1.5至1.75厘，並暗示今年12月議息將不再減息。渣打銀行（2888）亞太區金融市場部主管陳銘僑預計，美國12月議息仍有一半機會再減息，中美貿易談判將會是決定性因素，經濟下行風險大，同時要視乎美國就業數據是否有轉弱跡象，相信總統特朗普會透過減息為明年大選爭取支持。
市場關注港元拆息走勢，他表示，過去數個月港元拆息高水於美元，差距大概50至100點子，料至今年底會維持相應水平，但基於本港聯繫匯率機制，相信不會長期維持高水。他又指，香港利率仍有空間不跟減，現時港元拆息大概在2.2厘水平，暫未見到香港銀行有急切性或必要性下調利率，但亦要視乎各銀行的政策。
本地資金流向方面，他指出，部分取消來港上市的大型新股，已接受本地社會事件常態再度來港，料資金將會回流本港市場，但未至於會令本港結餘大幅度增加，資金流趨穩定。
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