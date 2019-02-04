美國減息，港股今早高開40點或0.16%，報26708點，成交金額18億元；國指今早高開20點或0.2%，報10499點。

石藥（1093）升1.6%，報20.3元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）公布，截至今年9月第三季，集團錄得股東應佔溢利88.3億元人民幣，按年大跌58.4%，今早開市跌3.74%，報3.86元，是跌幅最大的藍籌；同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。騰訊（0700）升1.52%，報321元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點。

SOHO中國（0410）指，關注到有關擬出售房地產項目的相關報導，聲明，集團會不時探討集團所處主要市場的商業地產市場環境及潛在交易機會。但截至目前，公司確認，其不知悉任何為避免公司證券出現虛假市場而須公佈的與集團資產出售相關的資料。開市報2.68元，跌0.74%。

美國減息，本地地產股方面，新世界發展（0017）跌0.54%，報11.02元；長實集團（1113）跌0.27%，報54.5元；恒地（0012）跌0.78%，報38.35元；新地（0016）跌0.09%，報116.5元；信置（0083）升0.52%，報11.7元。港銀方面，恒生（0011）跌0.8%，報161.5元；匯控（0005）升0.17%，報59.3元；中銀香港（2388）跌1.11%，報26.7元。

翠華控股（1314）發盈警，預告截至9月底止上半年業績將由盈轉虧，去年同期錄得溢利1447萬元。開市報0.485元，無升跌。

I.T（0999）公布截至8月底止上半年業績由盈轉虧，蝕7195.8萬元。開市報2.09元，無升跌。

招商銀行（3968）公布第三季業務，純利按年上升14.63%，至266.27億元人民幣。開市報37.4元，跌0.53%。

中行（3988）公布，第三季純利455億元人民幣，按年升3.04%，首三季為1595.7億元，按年升4.11%。中行升0.93%，報3.25元。

景福（0280）發盈喜，截至今年上半年，集團預計將扭虧為盈。開市報0.31元，升3.3%。

重慶銀行（1963）公布，截至9月底止，首三季淨利潤37.2億元人民幣，按年增長11.69%。開市報4.56元，升0.66%。

中銀香港（2388）公布，今年首九個月，集團提取減值準備前之淨經營收入按年升7.4%至442.69億元；提取減值準備前的經營溢利326億元，按年增長7.29%。開市報報26.7元，跌1.11%。

ASM PACIFIC（0522）公布，第三季收入5.31億美元，較前一季度增加15.1%，較去年同期則減少19.5%，盈利為港幣2.22億元，較前一季度增加217.4%，較去年同期則減少63.1%。開市報99元，跌10%。

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