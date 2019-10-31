金管局總裁余偉文表示，美國聯儲局減息是預期之內，聯儲局亦表示息口走勢要視乎對美國經濟情況判斷，目前，港元匯率平穩，交收結算正常。

就美國減息，余偉文提出三點，第一，今次減息反映儲局認為美國及環球經濟下行風險存在，包括貿易因素，指出香港所面臨壓力大，因此金管局、按證公司、銀行界已採取方案，以包容方式協助中小企；第二，未來息口走勢仍不明朗。雖然儲局有提目前息口適當，但亦有提到會視乎美國經濟展望；第三，港元銀行同業拆息走勢受供求影響、銀行的資金結構、成本的商業決定。余偉文結語指，目前香港面對的壓力不小，例如環球存不確定性，要小心處理。

余偉文指，香港是國際金融中心，資金會正常出入，應留意較長的數據，而非短期數據。他指，目前資金流向穩定，不見流出港元及銀行體系，匯率保持穩定。他指，9月總存款穩定，港元存款上升0.6%，今年存款量穩定輕微上升，稍後會提供數字。

樓市方面，余偉文指，樓價由5月高位，下調4至5%，成交亦減少，但近兩星期二手活躍，會留意整體價格、成交數據，認為今次減息，只是其中一個影響樓價的因素，社會氣氛亦會影響樓價變化。金管局會密切監測房地產市場。

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