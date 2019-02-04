【開市焦點】港股ADR跌5.6點 留意銀行、地產股 SOHO澄清
文章日期：2019年10月31日 08:59
美股受GDP數據及減息影響，三大指數均向上，而標指更創新高，不過港股ADR則跌5.6點或0.02%，報266661點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.1%，折合報316.51元；匯控（0005）升0.47%，折合報59.48元；建行（0939）跌0.20%，折合報6.22元。
今日焦點股份可留意：
美國減息，留意銀行、地產股。
SOHO中國（0410）指，關注到有關擬出售房地產項目的相關報導，聲明，集團會不時探討集團所處主要市場的商業地產市場環境及潛在交易機會。但截至目前，公司確認，其不知悉任何為避免公司證券出現虛假市場而須公佈的與集團資產出售相關的資料。
翠華控股（1314）發盈警，預告截至9月底止上半年業績將由盈轉虧，去年同期錄得溢利1447萬元。
I.T（0999）公布截至8月底止上半年業績由盈轉虧，蝕7195.8萬元。
海通證券（6837）公布，截至9月底止，首三季淨利潤73.86億元人民幣，按年增長1.06倍。
南方航空（1055）公布，按中國會計準則，今年首9個月，集團錄得盈利40.78億元人民幣，按年跌2.32%。
中鐵建（1186）公布，截至9月底止，首三季淨利潤146.88億元人民幣，按年增長16.15%。
中交建（1800）公布，截至9月底止，首三季歸屬上市公司股東的淨利潤1334.09億元人民幣，按年增長3.73%。
中石油（0857）公布，截至今年9月第三季，集團錄得股東應佔溢利88.3億元人民幣，按年大跌58.4%。
招商銀行（3968）公布第三季業務，純利按年上升14.63%，至266.27億元人民幣。
中行（3988）公布，第三季純利455億元人民幣，按年升3.04%，首三季為1595.7億元，按年升4.11%。
景福（0280）發盈喜，截至今年上半年，集團預計將扭虧為盈。
重慶銀行（1963）公布，截至9月底止，首三季淨利潤37.2億元人民幣，按年增長11.69%
中銀香港（2388）公布，今年首九個月，集團提取減值準備前之淨經營收入按年升7.4%至442.69億元；提取減值準備前的經營溢利326億元，按年增長7.29%。
ASM PACIFIC（0522）公布，第三季收入5.31億美元，較前一季度增加15.1%，較去年同期則減少19.5%，盈利為港幣2.22億元，較前一季度增加217.4%，較去年同期則減少63.1%。
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