聯儲局一如預期減息25基點，並暗示未來可能暫時維持利率不變，加上美國第三季度GDP增長1.9%，高過預期的1.6%，美股向上，標普500指數再創新高，高見3050點。道指在高開39點後，曾倒跌71點，其後轉升最多132點。中美貿易協議方面，雖然智利取消下月APEC峰會，但美國白宮稱仍計劃與中國按原定時間框架敲定協議。

道瓊斯工業平均指數收漲115點，升幅0.43%，報27186點。標普500指數收漲9點，升幅0.33%，報3046點。納斯達克綜合指數收漲27點，或0.33%，報8303點。

麥當勞升2.2%，報196.89美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻28點，而波音跌0.82%，報346.06元，拖低道指19點。

科技股方面，蘋果收市報243.26元，跌0.01%，谷歌母公司Alphabet收市報1260.7元，升0%，亞馬遜收市報1779.99元，升0.98%，Facebook收市報188.25元，跌0.55%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.09%，報398點。德國DAX指數收跌0.23%，報12910點；法國CAC 40指數漲0.45%，報5765點；英國富時100指數收漲0.34%，報7330點。

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