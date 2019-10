美國聯儲局今晨一如預期宣布減息0.25厘,將聯邦基金利率目標區間,降至介乎1.5厘至1.75厘,是繼7月和9月之後,今年第三次減息,以應對前景的不確定性。聯儲局重申,在確定未來調整利率的時機和規模時,會評估廣泛的經濟信息。

雖然今次聲明未關閉減息大門,但提高了減息的門檻,刪除了6月、7月和9月的部分措辭,將「採取適當行動」( act as appropriate )以維持經濟增長,改為更溫和的描述,指官員未來「在評估目標利率的適當路徑時 (assesses the appropriate path of its target rate ) ,將繼續監測傳入信息對經濟前景的影響」。分析認為,相關改動預示短期內不會再次減息。

聯邦公開市場委會員有份投票的10名委員當中,波士頓及堪薩斯城聯儲銀行兩名行長再次反對減息。

聯儲局官員另外一致議決,將法定和超額準備金餘額的利率,降低至1.55厘,由周四起生效。聯邦公開市場委員會將指示必要的公開市場操作,以將聯邦基金利率維持在1.5至1.75厘的目標範圍內。

