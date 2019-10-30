中銀香港（2388）公布，今年首九個月，集團提取減值準備前之淨經營收入按年升7.4%至442.69億元；提取減值準備前的經營溢利326億元，按年增長7.29%。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，淨利息收入為321.75 億元，按年增加10.5%，主要由淨息差擴闊及平均生息資產增長帶動。

期內，集團錄得淨服務費及佣金收入為84.43億元，較去年同期的高位跌4.9%，主要由於投資氣氛轉弱，股市表現及成交量走低，證券經紀及基金分銷佣金收入下跌。集團減值準備淨撥備為11.92億元，客戶貸款的信貸成本為0.11%，較去年全年微增1個基點。集團指，本年客戶貸款增長較去年同期高，以及個別公司客戶貸款的評級下降，引致撥備增加。

單計第三季，集團提取減值準備前的經營溢利109.59億元，按季升2.3%；提取減值準備前的淨經營收入為151億元，按季升3%，淨利息收入按季增加 1.8%，其中淨息差按季上升1個基點至1.72%。經營支出按季上升4.7%，主要是人事費用增加。期內，集團減值準備淨撥備為3.99億元，較第二季減少，主要由於次季有個別公司客戶貸款的評級下降引致撥備增加，導致基數較高。

截至今年9月底止，集團資產總額達30,096.72億元，較去年末增長1.8%。客戶存款餘額為19,856.69億元，較2018年末升4.6%；客戶貸款餘額較去年末增長9.6%至13,888.43億元。

中銀香港收報27元，跌0.37%。

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