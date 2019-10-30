窮日子不易過， 窮生意更難過，經濟轉差，李嘉誠撥款2億元「應急錢」襄助飲食業，賣點是月頭遞申請，月尾前派得，完勝陳茂波向市民派4000元，耗近兩年時間也未能完成的世紀笑話。

與其琢磨中央、香港政府、學者、政治評論員瑯瑯上口的「深層次矛盾」，李嘉誠就選擇令資金盡快送到有需要協助的食肆手上，撐過這艱難時刻，李嘉誠基金會日前宣布，為支持本地中小企渡過時艱，紓緩壓力，將捐出10億港元，其中第一期「應急錢」計劃，是向飲食業發放2億元，每間成功申請的食肆可在一個月之內獲6萬元，估計約3333間食肆可受惠。

長久以來，主流經濟學派也不主張「派錢」，抨擊做法屬「懶惰」，無助於把資源用在最有效率的地方，但出名精明的李嘉誠何以反其道而行之？原來在公益背後，反映了他對未來社會的思考，這種「無條件現金發放（Unconditional Free Money）」源自外國，是一種化解科技衝擊、未來人類生存難題的一種手法。

但更重要的是，據悉今次李嘉誠點名支持中小企，是因為深明窮日子不易過， 窮生意更難過，理解因周轉不靈而無錢出糧的痛苦，希望所撥出的資金，可以由老闆流到基層員工手中，共渡時艱。

猶記得當年時任財政司長曾俊華向市民派發6000元，雖然一度遭社會各界口諸筆伐，直斥政府理財不善，但卻為不少人換來快樂，也為一些貧困家庭紓緩負擔，最終正評遠超負評，首次讓香港人感受到「澳門式福利」。

今次李嘉誠為小商戶經濟出力，當然也有最叻鑽空子的香港人，找出作弊的方法，但就算真的有商戶作弊，用欺詐手段騙取「應急錢」，所涉及的損失絕對是有限數，不會及得上財政司司長陳茂波因為派發4000元，而衍生出的3億元行政費。

在新聞稿的末段，有兩句說話特別令人敬佩：「如計劃安排有未臻完善之處，期盼各界提供意見，使基金會日後可做得更好。同舟共濟，渡過難關，謹此與香港人共勉。」

倒沒見過，有人拿出2億做善事，還表現得如此謙卑，除了李嘉誠。

大灣區國舅

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