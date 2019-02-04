中美貿易談判似有阻礙，傳因中國拒絕承諾購買巨額美國農產品，另外，即將公布美國議息結果，加上今日會有多隻內銀公布業績，恒指波幅約206點，成交較上日減少4.4%。

恒指今早低開19點後曾轉升22點見26809點，升穿10天線(26745點)，惟其後反覆向下，低位曾跌183點，收市仍跌119點或0.44%，報26667點，最終10天線得而復失，成交金額752億元；國指跌67點或0.64%，報10479點。

石藥（1093）附屬抗心律失常藥品獲內地註冊批件，收市升5.94%，收報19.98元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；中石油（0857）跌1.96%，收報4.01元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌1.27%，收報6.23元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低26點。

渣打（2888）中午公布勝預期的業績，第三季除稅前基本溢利為12.38億元，按年增長15.81%，高於市場預期的10.6億元，刺激股價最高曾升3.3%，高見71.6元，創2個月高。收報71.25元，升2.8%。

午後抽升的亦有SOHO中國（0410），外電報道SOHO中國，正考慮出售所持商業地產，當中包括北京和上海的至少8棟寫字樓，套現可能高達80億美元(約627億港元)，較現時市值約140億港元更高。刺激股價最高曾見2.91元，升27%。收市報2.7元，升17.9%。

中人壽（2628）昨公布首三季表現，新業務價值同比增長20%，超出市場平均預期，不過股價先高後回，最多曾升3.5%，高見20.45元，但收市則升幅收窄至1.57%，報20.05元，陰陽燭呈現倒轉鎚頭。

憧憬染藍的安踏（2020）同樣先高後回，曾創新高見77元，但收市只升1.5%，報75.6元，亦呈現倒轉鎚頭。

澳博（0880）第三季純利同比增加4.5%；經調整EBITDA按年增3.4%。午後升幅更擴闊，創1個月新高，見8.48元，收報8.46元，升0.955%。兩隻藍籌賭股方面，金沙中國（1928）升0.13%，收報38.4元；銀娛（0027）跌0.09%，收報52.75元。

市場研究公司Canalys發表報告，指第三季內地手機出貨量，華為按年升66%，而蘋果、小米（1810）分別跌28%及33%。華為供應商舜宇（2382）升0.34%，收報118.1元；小米跌0.79%，報8.79元；瑞聲（2018）升1.34%，收報49.3元。

中國移動（0941）董事長楊傑透露，明天三大運營商將共同啟動5G商用計劃。中國鐵塔（0788）收報1.7元，無升跌；中移動報63.8元，跌0.77%；中聯通（0762）報7.81元，跌0.88%；中電信（0728）跌1.4%，報3.35元。手機設備股比亞迪電子（0285）升12.3%，報13.06元，中興（0763）跌2.9%，報21.65元。

港交所（0388）旗下聯交所及中央結算發布有關海外公司尋求於香港上市的指引，以配合推進集團的戰略規劃，方便其他市場發行人來港上市以及簡化申請流程。這或吸引在美國註冊企業考慮來香港上市。港交所跌0.58%，收報241元。

大和發表報告指，新樓按政策有助釋放換樓需求，撐起本港樓市，續睇好地產股。地產股恒地（0012）升0.91%，收報38.65元；新地（0016）升0.69%，收報116.6元；新世界發展（0017）跌0.36%，收報11.08元；長實集團（1113）跌0.36%，收報54.65元；信置（0083）跌1.85%，收報11.64元。港銀方面，恒生（0011）跌0.85%，收報162.8元；匯控（0005）跌0.42%，收報59.2元；中銀香港（2388）跌0.37%，收報27元。

全球最大獨角獸企業、內地社交媒體「抖音」母公司字節跳動，傳上市是長遠計劃，會考慮香港為上市目的地，但仍有變數。騰訊（0700）跌0.25%，收報316.2元。

比亞迪（1211）公布第三季業績，期內純利1.19億元人民幣，按年大跌88.58%；同時盈警，料全年純利或按年倒退36.19%至43.03%。收市報37.4元，跌5.5%。

中行（3988）、建行（0939）、中銀將於今日公布業績。中行（3988）跌0.62%，收報3.22元；建行跌1.27%；工行（1398）跌0.36%，收報5.58元；交行（3328）跌0.93%，收報5.31元。

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