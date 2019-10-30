美聯儲今議息 聚焦蘋果facebook業績

今晚美國聯儲局議息，市場預計將會減息0.25%，而美股收市後蘋果公司和facebook均會公布業績。至於業績前股價走勢表現和分析，請大家留意視頻內容。

張曦嵐

筆者為證監會持牌人