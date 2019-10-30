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【有片：埋身擊】美聯儲今議息 聚焦蘋果facebook業績
文章日期：2019年10月30日 14:49
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埋身擊
美聯儲今議息 聚焦蘋果facebook業績
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今晚美國聯儲局議息，市場預計將會減息0.25%，而美股收市後蘋果公司和facebook均會公布業績。至於業績前股價走勢表現和分析，請大家留意視頻內容。
張曦嵐
筆者為證監會持牌人
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