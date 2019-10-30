中國電訊備商華遭美國制裁後，加強在內地智能手機市場的主導地位，集團第三季出貨量按年增長66%，連續第六個季度有雙位數字增長。

市場研究機構Canalys發表報告顯示，雖然第三季內地智能手機市場與去年同期萎縮3%，整體出貨量至9780萬部，但華為智能手機佔該市場份額已約42%，即4150萬部。

第三季僅隨華為後排名分別有，Vivo、Oppo及小米（1810），出貨量按年分別減少23%、20%及33%，市場份額為17.9%、17.4%及9%。

蘋果公司在內地第三季出貨量約510萬部，主要受惠於9月份推出的iPhone 11佔期內付運量近40%，惟公司第三季整體出貨量仍按年減少28%，佔內地市場份額5.2%，排名第五位。

Canalys表示，華為、Vivo、Oppo、三星及小米已推出5G智能手機，價格介乎500美元至1000美元，預期將於第四季推出更多手機型號。

蘋果及華為手機概念股個別發展，比亞迪電子（0285）半日飈升11.36%，收報12.94元；舜宇（2382）半日升0.09%，收報117.8元；瑞聲（2018）半日跌1.44%，收報47.95元。

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