港股今早跟隨美股低開19點，最多升22點後倒跌，低位見26625點，跌161點，港股半日跌69點或0.26%，報26717點，失守10天線(26750點)，成交金額399億元；國指跌39點或0.38%，報10507點。

中人壽（2628）昨公布首三季表現，新業務價值同比增長20%，超出了市場平均預期，半日升3.09%，收報20.35元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點。信置（0083）跌1.52%，收報11.68元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.84%，收報76.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

憧憬染藍，安踏（2020）曾創新高見77元，半日升3.2%，報76.85元。

澳博（0880）第三季純利同比增加4.5%；經調整EBITDA按年增3.4%。股價曾創1個月新高，見8.44元，不過半日要倒跌0.4%，報8.34元。兩隻藍籌賭股則向上，金沙中國（1928）升0.13%，收報38.4元；銀娛（0027）升1.14%，收報53.4元。

財險（2328）首九個月淨利潤按年增長66.7%。收市報9.85元，升0.6%。人保（1339）首九個月歸屬於母公司股東淨利潤按年增長76.3%，收市報3.3元，升0.91%。不過另一藍籌股，平保（2318）跌0.88%，收報90.6元。

市場研究公司Canalys發表報告，指第三季內地手機出貨量，華為按年升66%，而蘋果、小米（1810）分別跌28%及33%。華為供應商舜宇（2382）升0.08%，收報117.8元；小米跌0.45$%，報8.82元；瑞聲（2018）跌1.44%，收報47.95元。

中國移動（0941）董事長楊傑在今日一個論壇上透露，明天三大運營商將共同啟動5G商用計劃。中國鐵塔（0788）收報1.7元，無升跌；中移動報64.1元，跌0.31%；中聯通（0762）報7.86元，跌0.25%。手機設備股比亞迪電子（0285）升11.3%，報12.94元，中興（0763）跌1.7%，報21.9元。

港交所（0388）旗下聯交所及中央結算發布有關海外公司尋求於香港上市的指引，以配合推進集團的戰略規劃，方便其他市場發行人來港上市以及簡化申請流程。這或吸引在美國註冊企業考慮來香港上市。港交所跌0.25%，收報241.8元。

大和發表報告指，新樓按政策有助釋放換樓需求，撐起本港樓市，續睇好地產股。地產股恒地（0012）升0.65%，收報38.55元；新地（0016）升0.95%，收報116.9元；新世界發展（0017）跌0.36%，收報11.08元；長實集團（1113）跌0.27%，收報54.7元；信置（0083）跌1.52%，收報11.68元。港銀方面，恒生（0011）跌1.04%，收報162.5元；匯控（0005）跌0.42%，收報59.2元；中銀香港（2388）跌0.37%，收報27元。

全球最大獨角獸企業、內地社交媒體「抖音」母公司字節跳動，傳上市是長遠計劃，會考慮香港為上市目的地，但仍有變數。騰訊（0700）升0.25%，收報317.8元。

比亞迪（1211）公布第三季業績，期內純利1.19億元人民幣，按年大跌88.58%；收入則跌9.17%至316.38億元人民幣。集團同時盈警，料全年純利或按年倒退36.19%至43.03%，以去年全年27.8億元人民幣純利計，即今年純利預計介乎15.84億元人民幣至17.74億元人民幣。收市報38.5元，跌2.7%。

中行（3988）、建行（0939）、中銀將於今日公布業績。中行半日跌0.62%，收報3.22元；建行跌0.48%，收報6.28元；工行（1398）升0.54%，收報5.63元；交行（3328）跌0.93%，收報5.31元。

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