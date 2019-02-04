中美貿易談判進展疑雲拖累美股，港股今早隨美股低開19點或0.08%，報26766點，成交金額24億元；國指今早低開4點或0.04%，報10542點。

中人壽（2628）升2.08%，報20.15元，是升幅最大的藍籌。中海油（0883）跌1.49%，報11.9元，是跌幅最大的藍籌，同時，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。友邦（1299）升0.58%，報77.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點。

受惠投資收益，中人壽（2628）九個月純利增1.9倍至577.02億元人民幣，為月中公布盈喜時增幅範圍的中段。扣除非經常性損益後，純利按年上升1.62倍至526.07億元人民幣。中人壽升2.08%。

澳博（0880）公布，單計今年第三季，集團錄得純利7.38億元，同比增加4.5%；經調整EBITDA2 為9.5億元，按年增3.4%；經調整EBITDA率為11.5%，按年增加0.7個百分點。開市報8.36元，跌0.23%。

中國財險（2328）公布，截至9月底止，首九個月淨利潤219.85億元人民幣，按年增長66.7%。開市報10元，升2.14%。

中國人保（1339）公布，截至9月底止，首九個月歸屬於母公司股東淨利潤213.68億元人民幣，按年增長76.3%；每股收益0.48元人民幣。開市報3.31元，升1.22%。

港交所（0388）旗下聯交所及中央結算發布有關海外公司尋求於香港上市的指引，以配合推進集團的戰略規劃，方便其他市場發行人來港上市以及簡化申請流程。聯交所制定多項替代程序，以解決按避風港發行股本證券（即所謂S規例證券）在聯交所上市面對的潛在規例問題，同時特别為來自不曾有公司來香港上市的發行人刊發標準範本。這或吸引在美國註冊企業考慮來香港上市。港交所無升跌，報242.4元。

全球最大獨角獸企業、內地社交媒體「抖音」母公司字節跳動上市傳聞甚囂塵上。雖然公司其後否認，但彭博社再引述消息人士表示，上市是字節跳動的長遠計劃，會考慮香港為上市目的地，但仍有變數。騰訊（0700）跌0.32%，報316元。

比亞迪（1211）公布第三季業績，期內純利1.19億元人民幣，按年大跌88.58%；收入則跌9.17%至316.38億元人民幣。集團同時盈警，料全年純利或按年倒退36.19%至43.03%，以去年全年27.8億元人民幣純利計，即今年純利預計介乎15.84億元人民幣至17.74億元人民幣。開市報38.5元，跌2.7%。

東航（0670）昨日公布，截至9月底止，首三季純利錄得43.67億元人民幣，較去年同期減少2.74%；淨利潤錄得60.95億元人民幣，按年跌3.39%。開市報3.92元，無升跌。

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