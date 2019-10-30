中美貿易談判消息再次影響大市，早段道指仍憧憬將於下月在智利簽協議而上升最多75點，但其後路透報道美兩國可能不會在下個月簽署部分協議，使道指倒跌，雖然其後白宮澄清「美國和中國正在努力敲定第一階段貿易協議的文本，爭取在智利簽署」，但無助道指收市轉升，低位曾跌50點。

道瓊斯工業平均指數收跌19點，跌幅0.08%，報27071點。標普500指數收跌2點，跌幅0.09%，報3036點。納斯達克綜合指數收跌49點，或0.6%，報8276點。

蘋果跌2.3%，報243.29美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低39點，而波音升2.36%，報348.93元，貢獻道指54點。

科技股方面，蘋果收市報243.29元，跌2.31%，谷歌母公司Alphabet收市報1260.66元，跌2.19%，亞馬遜收市報1762.71元，跌0.8%，Facebook收市報189.31元，跌0.04%。

歐洲STOXX600指數收跌0.16%，報398點。德國DAX指數收跌0.02%，報12939點；法國CAC40指數漲0.17%，報5740點；英國富時100指數收跌0.35%，報7306點。