恒指昨日跌104點，收報26,786點，成交金額788億元。美股創新高，納指強勢突破上升三角形，亞洲股市普遍跟隨，但中港股市高位受壓。騰訊（0700）反彈一天就再度下跌，友邦（1299）也回吐，野村指示威影響將延續至2021年。強勢股仍是焦點，曾調整的安踏（2020）一口氣升3.8%，新東方在線（1797）及東方教育（0667）亦強勢大漲。但陸續有股東高位配股，最新輪到平安好醫生（1833），股價險守配股價。

中美貿易戰料暫不會再有變數，估計未來12個月，即美國總統大選前都不會再重燃戰火。美國經濟及美股主要是科技和消費主導，一來就業市場持續強勁，二來再沒有消費品加徵關稅的消息困擾，再加上明年進入5G更新換代，美股順利向上突破。

新興市場表現亦佳，巴西、土耳其、印度都強勢向上，印尼、韓國、台灣股市亦明顯轉強。但中港股市卻始終受制於區間波動，市場始終對於中國經濟前景有憂慮。

配售完再創新高不乏例子

平安好醫生遭非執行董事、鄭和資本主席羅肇華配售舊股，擬出售2250萬股或2.1%持股，配售價介乎55.3元至56.85元，最終有2270萬股以每股55.7元大手成交上板。有股東趁高位配股，往往意味股價已升至相當合理水平，配售後股價理應轉弱。

但早前雅生活服務（3319）遭主要股東綠地金融大舉減持，在公開市場出售5000萬股公司H股，每股平均作價21.18元。雖然當日股價大跌近7%，但整固兩周後再開車創新高，配售並未炸散股價。

配售後再創新高的例子其實不少。繼雅生活後，新東方在線（1797）第三大股東Auspicious Oriental Limited於10月18日減持套現，賣出股份數量為820.65萬股，每股均價14.06港元（最高價15.7港元），合計套現約1.15億港元。但新東方在線昨日就大升逾10%報16.88元。

市場對中國傳統經濟有保留

當前格局是投資者對中國傳統經濟有保留，沒有開閘放水刺激，很多行業增長前景都一般，再考慮到債務風險，資金都寧願流向歐美日和其他新興市場。

個別行業如醫藥、物管、仍具增長空間的互聯網企業、教育、高端白酒、內需等仍獲青睞，結果大量資金追逐有限股票，估值不斷被推高。看看美團（3690）一獲北水開閘，便立即湧入20多億元。

當然，論基本因素，平安好醫生只能以「市夢率」來估值。集團上半年收入才22.7億元，市值則高達607億元，支撐如此高的市值，全靠月活躍用戶升至6270萬人，讓市場憧憬可透過網上看診和出售藥品，逐步取代傳統的醫藥分銷商。

傳統醫藥分銷市場有多大？以龍頭國藥（1099）為例，今年首3季收入就達到3271億元人民幣，高於好醫生達100倍。但要留意，作為「沒落中」的龍頭，國藥市值僅約824億元，也只較好醫生高約三分之一。或許多年後好醫生真的能取代其他分銷商，但今天市值也只相差三分之一，而互聯網醫藥還最少有阿里健康（0241）這個競爭對手，中長線是否還有很大空間？還是國藥有條件追落後？但日後的事日後再算，從雅生活及新東方在線的例子在前，短線趁低收集博再炒上勝算高。

[張兆聰 還看今朝]