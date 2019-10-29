港交所（0388）旗下聯交所及中央結算發布有關海外公司尋求於香港上市的指引，以配合推進集團的戰略規劃，方便其他市場發行人來港上市以及簡化申請流程。聯交所制定多項替代程序，以解決按避風港發行股本證券（即所謂S規例證券）在聯交所上市面對的潛在規例問題，同時特别為來自不曾有公司來香港上市的發行人刊發標準範本。這或吸引在美國註冊企業考慮來香港上市。

該所上市主管戴林瀚表示，今天公布的一系列指引旨在協助海外發行人以現行的上市制度提交上市申請。根據現行程序，美國「境內發行人」若擬依據美國《1993年證券法》的S規例透過「海外交易」，並發行S規例證券，必須符合包括買方證明、買方就銷售訂立協議、說明及禁止轉讓限制、分銷商通知、及交易商通知等若干規定。因應聯交所進行證券買賣及結算的方式，美國「境內發行人」及其包銷商若要嚴格遵守S規例第3類要求並不可行，因此聯交所按美國證監會先前向其他海外交易所發出的監管豁免，制定多項替代程序，以解決潛在規例問題。

證監會與聯交所有關海外公司上市的聯合政策聲明，為擬在港上市的海外公司提供指引，並列明若海外申請人註冊成立的司法權區，尚未成為香港上市規例所接納的司法權區，該等準上市公司須證明其當地法律、規則及規例達到至少等同於香港相關股東保障的標準。該聯合政策聲明上一次更新為2018年4月。為了協助該等海外申請人作對比，並確保其註冊司法權區的主要股東保障標準至少等同香港的標準，聯交所特别為來自不曾有公司來港上市的公司刊發標準範本。

該等準上市公司亦須向聯交所及香港結算，證明擬於在港上市的證券，亦符合納入中央結算及交收系統的資格，以列入獲接納司法權區。為協助海外公司了解結算及交收流程和證劵納入中央結算系統的要求，港交所刊發簡化中央結算系統相關資料、經修訂中央結算系統納入表格，及證劵納入中央結算系統的準則的常問問題，供海外公司參考。