太陽城（1383）在涉足越南及柬埔寨的賭場渡假村運作之餘，再於菲律賓建立新的陣地。該集團宣布，聯同菲律賓三大富商之一的吳聰滿旗下Megaworld（美加房產）及菲律賓Aurora Securities，入股菲律賓上市的地產及運輸公司SunTrust，並由SunTrust負責開發及管理帕拉納克市馬尼拉灣岸綜合城市地皮成為賭場酒店項目。太陽城連同收購及認購SunTrust新股，共出資約5.57億港元。

太陽城披露，是次經SunTrust開發的賭場酒店項目，將建有最少400間客房的五星級酒店、設有400張貴賓及中場賭枱，連同1200台角子機的賭場，及設有960個車位的停車場。有關項目將於2023年前投入營運。根據其收購計劃，太陽城出資逾1.66億元，先在公開市場，及從菲律賓Townsquare Development及First Centro兩公司手上，取得SunTrust的51%股權，共涉11.475億股。繼而再以每股1披索，認購25.5億股SunTrust新股，再出資25.5億披索，折合約3.91億港元。同時，吳聰滿旗下美加房產，及另一當地證券商Aurora Securities，亦同步以每股1披索，另行分別認購21.77億及2.73億股SunTrust新股，涉資分別相當於3.33億及4189.88萬港元。太陽城亦獲授出認沽權，可以在出現失責事件時，沽出其所佔25.5億股SunTrust。

SunTrust又與吳聰滿間接經美加房產控制的Westside公司達成共同開發協議，據此，SunTrust為該賭場酒店的獨家經營商，獲出租地盤20年，並可續租25年，年租為1060萬美元，同時亦可獨家經營賭場部份至2033年7月11日或更長時間。SunTrust亦會按該項目的貴賓博彩收入之1%及中場及角子機收入之3%，向Westside支付費用。SunTrust亦會自10月28日起計5個月內，集資不少於3億美元，當中2億美元用作支付Westside已支付的地盤開銷成本。

太陽城今日收報1.94元，跌0.51%，成交額為1880萬元。