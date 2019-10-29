河北開發商及建築公司中國天保（1427）來港上市，明起招股，定價每股2.39元至3.1元，每手1000股，入場費3131.24元。公司總計發行2億股，其中香港公開發售佔10%，其餘為國際配售，最多可集資6.2億元。招股截止日期為下周一（11月4日）。

中國天保旗下物業均位於河北省涿州及張家口兩城市，毗鄰北京，總計有20個地產項目。招股書顯示，截至今年8月31日，公司土地儲備總建築面積為199萬平方米，其中在建物業面積佔48%。

公司去年全年收益按年增33%至16億元(人民幣．下同），主要是由於承包更多業務。去年毛利則按年微跌1.9%至1.9億元，但由於部分開支削減，加上錄得金融資產減值虧損撥回等因素，溢利按年升82%至1.08億元。

公司除房地產開發外，主要業務為建築承包。去年收益主要來自建築承包，佔總收益75%，達12億元。

內地樓市逐漸進入寒冬，公司董事長兼行政總裁李保田表示，相信樓市政策對公司無影響，現時大市依然平穩發展。此外內房競爭激烈，他表示，由於公司已經由建築到地產形成產業鏈，相信具有成本優勢。他續指，公司將會藉2022年中國將於張家口舉辦冬奧會的優勢，抓住機遇，發展張家口房產。

公司此次上市集資將有50%或2.3億元用於尋求在京津冀地區增加土儲，20%為在建地產項目提供資金，20%為未完成合同金額中的建築項目提供資金，10%用於營運資金及其他。

記者：馬迪帆

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