【誠哥救飲食業】合資格食肆：申請要求簡單有效率
文章日期：2019年10月29日 18:02
李嘉誠基金會今日公布「出招」支援飲食業界，符合資格的中小型食肆可在11月8至15日期間申請「應急錢」計劃， 每間可獲6萬元「應急錢」。佐敦區一間合資格的西式餐廳東主許先生認為，基金會要求食肆提交的資料十分簡單，要求亦不難達成，反映基金會是有心希望幫助小店及餐飲業。
他表示，該店聘請十多名員工，6萬元約為食肆月租的一半，雖然6萬元不算很多，未能完全解決困境但「好過冇」。他表示，餐廳未能從政府推出的紓困措施中受惠，過去曾聯合其他租戶向業主華懋集團去信要求減租，並致電業主但都沒有回覆。雖然曾收到中華煤氣（0003）的信件稱，有需要可延遲交煤氣費，不過今次基金會措施是「真金白銀袋落袋」，而且11月底前會發放，明顯更有效率。
記者：蕭嘉聰
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