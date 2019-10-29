蘇黎世保險在7月份進行醫療開支意見調查，以網上問卷訪問842名年齡20歲或以上人士。有27%受訪者表示，未有購買任何個人醫療保險，當中40%男士及33%女士表示，沒有餘錢投資在醫療保險上，然而有受訪者表示寧願將金錢用作其他投資或消遣。

另外，調查指市民對自付費的認知偏低，有45%受訪者表示「不清楚」甚麼是自付費。而表示「清楚」的受訪者當中，逾4成人士不了解「自付費較高，保費相對較低」。約有35%曾索償的受訪者沒有獲得全額賠償，當中9成自行負擔逾一成的醫療開支，主要原因為「超出每個保障項目的最高賠償限額」。49%持有醫療保險的受訪者曾向保險公司提出索償，惟71%表示索賠審批通知需時10日或以上，平均長達17.6日。

蘇黎世昨日公布，推出自願醫保標準和靈活計劃。當中靈活計劃提供四個自付費選項，設有不需自付費的選項。蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂表示，選擇設自付費的投保人需要承擔部分醫療開支，但保費一般較不設自付費的計劃為低。只要善用自付費機制，如醫療開支高於團體醫療保險的賠償額才選用個人醫療計劃，便可相輔相成。客戶可配合已擁有團體醫療保險，選擇適合的自付費選項，令保費更便宜。

記者：歐陽偉昉