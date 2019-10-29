政府早前已公布針對旅遊業的一億元補貼措施，但業界似乎仍感支援不足。香港旅行社東主協會在上周五（25日）向長和創辦人、李嘉誠基金會主席李嘉誠發信，指政府的措施對仍有業務的旅行社或許有少許幫助，但該會認為更需要被拯救的是生意因社會局勢而大受影響，卻苦苦掙扎求存的中小型旅行社，若社會局勢持續，這些同業或許未能支撐到年底，終將面臨倒閉的結果。

該會指，知悉基金會正與港府商議如何發放十億元援助金的機制，希望李嘉誠作為捐款人能認真考慮分撥一定款額援助旅遊業界，讓有需要的旅行社申請。

該信函由香港旅行社東主協會的會長葉慶寧及主席梁國興等聯名發出，並將副本抄送予商務及經濟發展局長邱騰華、旅遊事務專員黃智祖。該會指，李嘉誠對香港的支持，體現了香港人傳統的援助 精神，展現了他繼續以香港為家的心。而本港旅行社所經營的業務向來利潤微薄，小本經營的中型旅行社更是艱苦無比。

該會指，六月突如其來的一場社會運動至今仍未有平息跡象，重創香港經濟，旅遊業界首當其衝受到致命打擊，現時深陷困境。鑑於長和在本港旅遊業投資亦有不少，相信李嘉誠已掌握行業受影響的嚴重程度和數據。本港絕大部份旅行社都是中小型規模的，有些甚至是個體戶經營，近日港府宣佈推出支援旅遊業界的「獎勵計劃 」措施，對於仍有業務的旅行社或許會有少許幫助，但認為更需要被拯救的是生意因社會局勢而大受影響，卻仍苦苦掙扎求存的中小型旅行社，又指若社會局勢持續，這些公司或許未能支撐到本年底，終將面臨倒閉的結果。

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