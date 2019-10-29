內地最大奶粉製造商中國飛鶴（6186）來港上市計劃塵埃落定，公司將於明起招股，定價每股7.5元至10元，每手1000股，入場費10100.77元。公司總計發行8.93億股，其中香港公開發售佔10%，其餘為國際配售，最多集資89.3億元。招股至下周二（11月5日）結束。

中國飛鶴主要於內地提供高端及超高端嬰幼兒配方奶粉，過去兩年因銷量增長而營收大增。去年全年公司收益按年升76%錄得103.9億元人民幣（下同），期內溢利升93%至22.4億元。公司現時有6.2%收益來自美國，其餘全為內地。

早前飛鶴斥資2800萬美元（約2.19億港元）收購美國保健品公司Vitamin World，去年飛鶴保健品方面收益錄得6.4億元，佔總收益6.2%。

此次上市集資將有40%或30.1億元用於償還離岸債務，該筆借款系用於建設公司位於加拿大的金斯頓廠房，此外集資的10%將會繼續為該海外廠房提供資金。另外，集資額20%用於將用於潛在併購機會，10%用於海外嬰幼兒奶粉研發。

公司總裁蔡方良表示，公司位於加拿大的產房現時已經具備投產能力，將生產羊奶配方嬰幼兒奶粉，依然會採用適合中國嬰幼兒的配方。

公司董事長兼首席執行官冷友斌確認，內地農業企業新希望集團董事長劉永好已經入股中國飛鶴。他補充，相信乳業及農業可有互補效應。

記者：馬迪帆

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