標普發表報告認為，香港銀行業在社會衝突帶來的政治風險可控，維持香港銀行業在標普的銀行業國家地區風險評估（BICRA）中的第二級評級不變，與奧地利、比利時、加拿大、芬蘭、德國、列支敦斯登、盧森堡、挪威、新加坡、瑞典和瑞士同等。BICRA最低風險為第一級，最高風險為第十級。

標普預計香港銀行業的信貸損失將溫和增加，削弱資產質量，但即使香港的經濟前景大為惡化，在全球範圍內仍屬較低水平並且可控。標普認為，近期公布的支持中小企業和抵押貸款措施可為經濟帶來緩衝，但同時銀行業不會放鬆審批。主要得益於審慎的法規和積極的監管，香港的銀行業風險在同業中是最低。

此外，標普認為在過去兩三年，香港銀行業通過控制風險承受，監管一級資本，充足的內部資本產生，以及出售資產處置增強資本實力，可為銀行提供了更多吸收損失的緩衝。香港銀行業的客戶存款基礎穩定，對短期批發資金依賴有限，繼續利好有利資金和流動性。銀行持有大量的高流動性資產。在過去的二十年中，香港銀行業的客戶存款基礎仍然穩固。截至今年8月底，客戶存款按年增長約2%，而貸款增長約5%，貸存比率維持在約75%的健康水平。

不過標普認為，由於信貸成本溫和上升、競爭激烈和利率降低，導致淨息差收窄，令明年香港銀行盈利能力將略有壓縮。此外，抗議活動削弱社會凝聚力，以及公眾對香港政府機構的支持。政府政策制定能力削弱，可能會不利香港抵禦經濟放緩的能力。在信貸增長放緩的情況下，該行期望房地產價格能夠溫和有序地回落，達致重新平衡。

記者：歐陽偉昉

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